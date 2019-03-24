Побитый Кличко боксер добыл эффектную победу в США - видео нокдаунов

Болгарский боксер Кубрат Пулев (27-1, 14 КО) дебютировал в США досрочной победой над румыном Богданом Диной (18-2, 14 КО).

Дину - Пулев Twitter.com/scorecardboxing

В 7-м раунде Пулев отправил Дину в нокдаун, но рефери дал ему возможность восстановиться.

Через некоторое время румынский боксер вновь пропустил правый через руку и оказался на канвасе. Несколькими секундами позже Пулев отправил оппонента в третий нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Пулев является обязательным претендентом на титул IBF британца Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

Отметим, что в ноябре 2014-го украинский Владимир Кличко, нанес Кубрату единственное поражение на профессиональном ринге.

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