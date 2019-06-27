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По примеру России: победа еще одного украинского боксера на Европейских играх вызвала гнев

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Победа украинского боксера Николая Буценко над Николаем Шахом на Европейских играх-2019 вызвала возмущение со стороны главного тренера сборной Беларуси Константина Маханькова.

По мнению специалиста, судьи несправедливо отдали победу нашему соотечественнику.

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Николай Буценко – Николай Шах

Николай Буценко – Николай Шах

sb.by

"Были протесты, но у нас результат все равно не меняется. Просто после таких вот поединков еще раз убеждаюсь в том, почему бокс собираются убирать из Олимпийских игр. Ну, если такое судейство, то о чем мы говорим", – цитирует Маханькова XSPORT.

Отметим, что Шах признал свое поражение. По его словам, Буценко был гораздо активнее в первых двух раундах и справедливо вышел в полуфинал Евроигр.

Как сообщал OBOZREVATEL, победа украинца Александра Захожия над крымским боксером в четвертьфинале Европейских игр вызвала бурю негодования в Российской Федерации.

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Тема
Европейские игры 2019
Персона
Николай Буценко
Место
БеларусьМинск
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