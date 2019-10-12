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12 октября • обновлено в 15:04
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Украинский боксер нокаутом защитил титул чемпиона мира - опубликовано видео

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Украинец Петр Иванов (11-0-2, 7 КО) уверенно защитил титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи во 2-м среднем весе (до 76,2 кг).

На вечере бокса в Карлсруэ (Германия) 23-летний уроженец Нежина одолел представителя Словакии Владимира Белуйски (7-3-1, 5 КО).

Украинец весь бой владел инициативой, не дав оппоненту ни единого шанса. Не самая напряженная встреча завершилась техническим нокаутом в пятом раунде.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Иванов завоевал свой титул в декабре 2018-го. На вечере бокса во французском Леваллуа-Пере наш молодой соотечественник сенсационно нокаутировал непобедимого местного бойца Луи Тутена (12-1, 11 КО).

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Персона
боксер Петр Иванов
Место
Германия
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