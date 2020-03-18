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18 марта • обновлено в 18:55
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"Пейте воду из-под крана": Усик сказал, как не заболеть коронавирусом

1.8т
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик рассказал 100%-ный способ, как не заболеть коронавирусом.

Александр Усик

Александр Усик

"Если есть возможность, выезжайте за город где есть лес. Ходите по лесу и дышите. Насыщайте себя кислородом. Когда в организме идет насыщение кислородом, так называемые вирусы, которые мы хапаев в городе или общественных местах - их кислород убивает. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана - хлорка все убивает. Улыбайтесь обязательно, уходя на работу поцелуйте жену 3 раза, детей тоже, маму, брата, друга - не стесняйтесь. Объятия делают нас добрее и увеличивают годы нашей жизни", - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Усик
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Ершов Василий
Ершов Василий
Як кажуть Алєксандрови співмовники - маразм крєпчал...
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Пейте воду из-под крана - хлорка все убивает". Слушайте советы докторского боксера или боксерского доктора - и хлорка действительно все убьет, без исключения.
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