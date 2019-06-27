"Пчелы обкусали?" Усик засветился со скандальным экс-футболистом "Динамо"

Украинский чемпион Александр Усик продолжает ожидать объявления соперника по своему дебютному бою в супертяжелой весовой категории.

Наш боксер, который не смог выйти в ринг 25 мая против Карлоса Такама из-за травмы бицепса правой руки, проводит тренировки в Киеве. Так, бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев встретился с Усиком на футбольной площадке.

"С чемпионом! Саня, был рад видеть", – подписал скандальный полузащитник совместное фото с боксером. Фанаты оригинально отреагировали на снимок. "Пчелы обкусали?" – написал один из них.

Отметим, что Карлос Такам больше не является приоритетным вариантом для команды Усика. Дебют Александра в хевивейте запланирован на сентябрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская организация назвала Александра Усика обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа – Руис.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал