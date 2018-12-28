Пакьяо "провалил" допинг-тест

40-летний филиппинский легендарный боксер Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО), который завершает подготовку к ответственному бою с американцем Эдриеном Бронером(33-3-1, 24 КО), пребывает в великолепном настроение, о чем свидетельствует его прикольный пост в Twitter.

I started my #BoxingDay celebration early with a five-mile run up to the Hollywood Sign, followed by 2,000 situps and other conditioning exercises, and finished the morning with a random test from @Vada_Testing, where I tested positive for excellence. @PBC #PacquiaoBroner — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 26 декабря 2018 г.

Боксер, тренирующийся сейчас в солнечной Калифорнии, с улыбкой написал о "проваленном" допинг-тесте.

"Начал праздновать свой "Boxing Day" с кросса в 5 миль до знака "Hollywood", после чего сделал 2000 приседов и другие упражнения по ОФП, и завершил утро допинг-тестом от VADA. Проба оказалась положительной на ингредиент, который называется "высочайшее качество".

Напомним, что у его оппонента Эдриена Бронера проблемы совсем не шуточные. Накануне поединка с Пакьяо американец угодил в тюрьму сразу из тренировочного лагеря, сообщает TMZ.

Эдриен Бронер

В декабре 2017 года Бонер был арестован за превышение скорости и вождение незарегистрированного авто без водительских прав и страховки.

Боксера доставили в окружную тюрьму, а после выпустили на свободу, вероятнее всего, после вноса залоговой суммы.

Новости Пакьяо подтвердил реванш с Мейвезером

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо во время подготовки к поединку против чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера (33-3-1, 24 КО) ударил своего тренера Бубоя Фернандеса.