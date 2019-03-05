Отомстить Усику? Гассиев решился на неожиданный шаг

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) ведет переговоры с онлайн-стриммингом DAZN, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Речь идет о контракте на несколько поединков, а также о переходе россиянина в хэвивейт (свыше 90,7 кг), уточняет Vringe.com.

Гассиев не выходил в ринг с момента поражения от украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в финале Суперсерии. Россиянин перенес операцию и только недавно приступил к полноценным тренировкам.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что Гассиев планирует вернуться в ринг в апреле-мае в Краснодаре, провести бой в Москве летом. Особым местом в планах осетина стоит реванш с Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы над Тони Белью нокаутом в 8 раунде 10 ноября Александр Усик заявил о желании перейти в супертяжелую весовую категорию.

Одним из самых ожидаемых поединков украинца в новом весе является противостояние против британца Энтони Джошуа.

Представитель супертяжей скандальный Тайсон Фьюри, который отобрал чемпионские пояса у Владимира Кличко, уверен, что "мелкому Усику" не стоит переходить из крузервейта.

В качестве дебютного соперника в супертяжах называется Александр Поветкин, однако переговоры по организации боя внезапно затормозились.

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