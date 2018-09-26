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''Откуда эти цифры?'' Ломаченко возмутился данными о карьере

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко выразил недоверие к статистическим данным относительно своей любительской карьеры. Считается, что в аматорах наш боксер выиграл 396 боев и проиграл один. Однако, по мнению самого спортсмена, эти цифры не соответствуют действительности.

"Я не знаю, откуда эти цифры. Я не знаю, откуда люди это знают. Мне кажется, что у меня было больше боев и побед. Я не понимаю, откуда появились эти цифры. Но одно поражение – это правда", – сказал Ломаченко в интервью Youtube-каналу Fight Disciples.

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Василий также вспомнил, что буквально родился в боксерских перчатках. "Мне кажется, что я начал свою боксерскую карьеру на третий день после рождения. Я со своей мамой вернулся из роддома, и отец одел мне боксёрские перчатки. У меня есть фото. После этого момента я начал становиться боксёром. Это было как загрузка программы в мою голову", – поделился откровениями Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне был официально объявлен ближайший бой Василия Ломаченко, который пройдет 8 декабря в Нью-Йорке.

Персона
Василий Ломаченко
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