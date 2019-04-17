"Оставь пояс!" В России выдвинули дерзкое требование к Ломаченко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал от украинского чемпиона Василия Ломаченко проведения поединка против его подопечного Романа Андреева или оставить один из поясов.

32-летний боксер из РФ занимает первую строчку в рейтинге Всемирной боксерского организации (WBO) в легком весе.

Василий Ломаченко

"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Хватит Василию заниматься фантазией – Майки Гарсия… Роман Андреев с прошлого лета – обязательный претендент по версии WBO. Василий, вот ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, либо немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко", – заявил Хрюнов в комментарии "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получил повреждение в поединке против британца Энтони Кроллы. Украинский чемпион позже назвал сроки возвращения в ринг.

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