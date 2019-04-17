МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

"Оставь пояс!" В России выдвинули дерзкое требование к Ломаченко

1.4тЧитать материал на украинском

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал от украинского чемпиона Василия Ломаченко проведения поединка против его подопечного Романа Андреева или оставить один из поясов.

32-летний боксер из РФ занимает первую строчку в рейтинге Всемирной боксерского организации (WBO) в легком весе.

Новости
"Слава Украине!" Ломаченко вызвал восторг в России — фотофакт

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Хватит Василию заниматься фантазией – Майки Гарсия… Роман Андреев с прошлого лета – обязательный претендент по версии WBO. Василий, вот ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, либо немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко", – заявил Хрюнов в комментарии "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получил повреждение в поединке против британца Энтони Кроллы. Украинский чемпион позже назвал сроки возвращения в ринг.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "WBO" на OBOZREVATEL.

Тема
WBO
Персона
Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Хрюнов....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения