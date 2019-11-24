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24 ноября • обновлено в 14:31
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Опубликована впечатляющая статистика ударов в бою Уайлдер - Ортис

Опубликована впечатляющая статистика ударов в бою Уайлдер - Ортис
Встреча завершилась досрочно
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) досрочно завершил поединок против представителя Кубы Луиса Ортиса (31-1, 26 КО).

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, на момент остановки боя в седьмом раунде Ортис выбросил по своему оппоненту 179 ударов, 35 из которых оказались точными (19,6%).

В активе американского боксера 184 выброшенных ударов и 35 из них попал в цель (18,5%). Всего у Уайлдера прошло 17 джебов (у Луиса 7) и 17 силовых ударов (28 у кубинца).

landed - точные удары, thrown - выброшенные

landed - точные удары, thrown - выброшенные

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Уайлдер - Ортис: появилось видео убийственного нокаута

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте боя Уайлдер - Ортис дрался младший брат американского боксера. В этом поединке Марселлос Уайлдер (5-2, 2 КО) потерпел неожиданное поражение нокаутом от Дастина Лонга (3-1-2, 3 КО).

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Читайте все новости по теме "Уайлдер – Ортис" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Уайлдер – Ортис
Персоны
Деонтей Уайлдер Луис Ортис
Место
США
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