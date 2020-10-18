Опубликована печальная статистика ударов Ломаченко в бою с Лопесом

Украинский экс-чемпион WBO, WBA, WBC Василий Ломаченко совершил в два раза меньше ударов в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), чем его противник.

Согласно подсчету компьютеризированной системы CompuBox, в активе американца 659 выброшенных ударов за весь бой: 27.8% достигли цели. Лома всего 321 раз пытался попасть по представителю США. Удачными оказались 43.9%.

За 12 раундов украинец попал по своему оппоненту 141 раз, тогда как Лопес – 183.

Василий лишь превзошел своего оппонента в количестве точных джебов – 63 против 35, но при этом почти в два раза меньше смог донести до Теофимо силовых ударов – 78 против 148.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.