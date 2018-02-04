Два нокдауна и нокаут: определился соперник Усика в финале WBSS

Российский боксер Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) побил обладателя пояса WBA Юниера Дортикоса (22-1, 21 КО) и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии. Поединок в 1/2 финала WBSS прошел в Сочи и завершился победой техническим нокаутом от 24-летнего уроженца Владикавказа.
Битва началась в невысоком темпе. Кубинец захватил инициативу и не спеша прессинговал соперника, раз за разом атакуя с передней руки.
Кубинец уверенно вел бой, пробуя найти брешь в защите россиянина. Гассиев отдал центр ринга и работал больше по корпусу.
Было видно, что Дортикос следует своему плану на бой и реализовывает наработанные комбинации.
В 5-м раунде у дагестанца прошел удар, потрясший соперника. Мурат бросился на добивание, но гонг прозвучал очень вовремя для кубинского боксера.
5 раунд. Мурат потряс #GassievDorticos pic.twitter.com/y2SbqP0gCh— Григорий Стангрит (@GPStangrit) 3 февраля 2018 г.
Дортикос выглядел уже не таким уверенным, стал чаще пятиться и отдал центр ринга Гассиеву. Россиянин начал сильнее вкладываться в удары, подняв свой тоннаж.
В 8-м раунде Дортикос вновь вернул себе лидерство и стал чаще джебовать, несколько раз донеся до цели правый прямой.
За четыре раунда до конца Гассиев реализовал несколько взрывных комбинаций, периодически пробивая оппонента апперкотами.
В так называемых чемпионских раундах темп боя ускорился. Гассиев чаще пробивал соперника, пытаясь оставить за собой концовки.
Гассиев - Дортикос
За полминуты до конца 11-го раунда Дортикос пропустил мощнейшую атаку и только в клинче спасся от нокдауна, но уже через несколько мгновений сам потряс российского спортсмена.
Развязка наступила в 12-м раунде, когда Юниер дважды оказался в нокдауне, но смог подняться и даже контратаковать. Однако за 12 секунд до финального гонга, кубинец после атаки, нокаутированный улетел за канаты и судья остановил бой.
За трофей Мохаммеда Али россиянин поборется с украинцем Александром Усиком, который в первом полуфинале WBSS побил латыша Майриса Бриедиса.
Решающая встреча пройдет 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).
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