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10 сентября • обновлено в 22:23
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"Он боится": на Кличко дерзко "наехали" из-за возвращения в бокс

5.1т Читать материал на украинском

47-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс заявил, что планирует вернуться на ринг и по-прежнему хочет добиться боя с уже официально завершившим карьеру Владимиром Кличко.

Шеннон Бриггс

Шеннон Бриггс

ukrainianboxing

"Сейчас я пытаюсь вернуть Владимира Кличко на ринг, потому что он сказал, что хочет провести благотворительный боксерский бой. И я сказал: "Давай, чемпион, я готов", но он боится. Посмотрим, мы над этим работаем", — сказал американец в интервью Fighthype.

Бриггс собирается провести бой в 2020 году.

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"Я возвращаюсь. Никто меня не остановит. Посмотрите на меня. Любой может со мной встретиться. Кличко знает это, но он боится. Ничего не могу с этим поделать. Я продолжаю "наезжать" на него. Но готов встретиться с любым, кто захочет боя со мной", — добавил Бриггс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Кличко сделал окончательное заявление о своей карьере в боксе.

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Персоны
Шеннон Бриггс Владимир Кличко
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