''Оказывает давление'': Ломаченко рассказал о ''подставе'' промоутера

Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что его промоутер Боб Арум сильно на него давит. Американский специалист поставил нашему спортсмену очень высокую планку.

"Я не считаю себя лучшим боксером в мире. Кто лучший? Я думаю, нужно спросить у людей, которые любят бокс. Я чувствую давление от Боба Арума, который говорит, что я лучше, чем легендарный Мохамед Али или что я величайший боксер, которого он когда-либо видел. Это тяжело, потому что мне приходится доказывать его слова в поединках. Однажды я сказал ему об этом", - признался Ломаченко в интервью DAZN.

Василий Ломаченко instagram.com/lomus_17

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.

После боя украинский боксер получил порцию критики, за то, что не смог нокаутировать пуэрториканца.