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''Оказывает давление'': Ломаченко рассказал о ''подставе'' промоутера

2.7тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что его промоутер Боб Арум сильно на него давит. Американский специалист поставил нашему спортсмену очень высокую планку.

"Я не считаю себя лучшим боксером в мире. Кто лучший? Я думаю, нужно спросить у людей, которые любят бокс. Я чувствую давление от Боба Арума, который говорит, что я лучше, чем легендарный Мохамед Али или что я величайший боксер, которого он когда-либо видел. Это тяжело, потому что мне приходится доказывать его слова в поединках. Однажды я сказал ему об этом", - признался Ломаченко в интервью DAZN.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomus_17

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.

После боя украинский боксер получил порцию критики, за то, что не смог нокаутировать пуэрториканца.

Персоны
Василий ЛомаченкоБоб Арум
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