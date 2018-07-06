Официально: в Киеве пройдет бой Кличко – Льюис

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко в октябре нынешнего года проведет бой со своим главным обидчиком - британцем Ленноксом Льюисом. Поединок двух бывших чемпионов мира состоится в Киеве во время проведения в столице Украины конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой будет носить выставочный характер и состоится в рамках благотворительного аукциона, информирует "Братство Кличко". При этом подробности мероприятия пока не афишируются.

Отметим, что 56-й конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

Напомним, "бой десятилетия" Виталий Кличко – Леннокс Льюис состоялся 21 июня 2003 года и завершился поражением украинца техническим нокаутом. Бой был остановлен по решению врача из-за сильного рассечения у Виталия. При этом Кличко-старший лидировал по очкам на карточках всех трех судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко раскрыл тайну реванша с Ленноксом Льюисом, которую хранил 15 лет.