Официально: украинский чемпион проведет защиту в Киеве

Обладатель титула WBO Intercontinental в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титула в киевском Дворце спорта. Поединок украинского чемпиона назначен на 20 апреля.

Соперником Беринчика станет 37-летний японец Нихито Аракава. На счету соперника украинского боксера 32 победы, из которых 18 – нокаутом, а также 6 поражений и две ничьи. Наш спортсмен выиграл все десять боев на профи-ринге, при этом семь из них завершил досрочно, сообщает Luckypunch.

Напомним, что в Беринчик одержал эффектную победу нокаутом в поединке против филиппинца Росеки Кристобаля. Поединок состоялся в Броварах в ТРЦ "Терминал" 22 декабря.

Денис Беринчик и Александр Усик instagram.com/berinchyk

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO Oriental Денис Беринчик может сразиться на ринге с обладателем поясов Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации Василием Ломаченко.

Киевский боксер отметил, что такой бой смогут выгодно продать за рубежом.

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