Официально: названа дата следующего боя Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко узнал дату следующего поединка.

Украинец выйдет на ринг 12 апреля. Эту дату Ломаченко сообщили его промоутеры. Имя соперника украинского боксера пока неизвестно, сообщает LuckyPunch.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Ломаченко провести обязательную защиту титула в поединке против Энтони Кроллы. Торги за право организовать бой должны были пройти 4 февраля, однако затем их перенесли на несколько дней. Сам украинский боксер больше рассчитывает на объединительные поединки и в следующем бою планирует сразиться с победителем титульного боя Ричард Комми – Иса Чаниев.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO Oriental Денис Беринчик может сразиться на ринге с обладателем поясов Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации Василием Ломаченко. Киевский боксер отметил, что такой бой смогут выгодно продать за рубежом.

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