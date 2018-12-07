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Официально: названа дата реванша Альварес - Ковалев

1.3тЧитать материал на украинском

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев проведет реванш против действующего обладателя титула WBO колумбийца Элейдера Альвареса 2 февраля 2019 года. Бой состоится в городе Фриско (штат Техас, США).

Официально: названа дата реванша Альварес - Ковалев

Такое официальное заявление сделала 7 декабря промоутерская компания Top Rank , разместив сообщение в своем Твиттере.

Напомним, что 5 августа 2018 года колумбийский боксер Элейдер Альварес (24-0, 12 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, нокаутировав в седьмом раунде россиянина Сергея Ковалева (32-3-1, 28 КО). Развязка боя наступила в седьмом раунде, в котором Альварес поймал Ковалева тяжелым ударом правой в голову, который отправил россиянина в нокдаун. Ковалев поднялся, но Альварес еще дважды отправлял его на настил ринга, и рефери зафиксировал победу колумбийца нокаутом за 15 секунд до конца седьмого раунда.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших боксеров России Сергей Ковалев поддержал украинского чемпиона Василия Ломаченко накануне его поединка против Хосе Педрасы. "Крашер" пожелал победы нашему соотечественнику в бою, который состоится 8 декабря в Нью-Йорке.

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Тема
WBO
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