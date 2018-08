Официально: названа дата чемпионского боя украинца Гвоздика

Украинский полутяж Александр Гвоздик поспорит за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 1 декабря. Соперником нашего соотечественника станет действующий обладатель титула канадец Адонис Стивенсон.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман, информирует известный журналист Майкл Бенсон. "Свою следующую защиту чемпионского пояса в полутяжелой весовой категории Адонис Стивенсон проведет в бою против Александра Гвоздика 1 декабря в Монреале". – написал представитель СМИ на своей странице в социальной сети Twitter.

👑 WBC president Mauricio Sulaiman revealed Adonis Stevenson’s next light-heavyweight title defence, against Oleksandr Gvozdyk, is scheduled for December 1st in Montreal.