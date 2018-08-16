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Официально: названа дата чемпионского боя украинца Гвоздика

1.3тЧитать новость на украинском

Украинский полутяж Александр Гвоздик поспорит за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 1 декабря. Соперником нашего соотечественника станет действующий обладатель титула канадец Адонис Стивенсон.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман, информирует известный журналист Майкл Бенсон. "Свою следующую защиту чемпионского пояса в полутяжелой весовой категории Адонис Стивенсон проведет в бою против Александра Гвоздика 1 декабря в Монреале". – написал представитель СМИ на своей странице в социальной сети Twitter.

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Отметим, что 31-летний Гвоздик владеет поясом временного чемпиона WBC. На счету Александра 15 побед в 15 боях на профессиональном ринге. В свою очередь Стивенсон провел 31 поединок (29 побед, одно поражение, одна ничья).

Как сообщал OBOZREVATEL, в США возникли серьезные проблемы с проведением чемпионского боя украинца Сергея Деревянченко.

Читайте все новости по теме "WBC" на OBOZREVATEL.

Тема
WBC
Персона
Алексей Гвоздик
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