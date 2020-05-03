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3 мая • обновлено в 22:55
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"Очень не понравилось, что происходило в 2014-м": Валуев вспомнил про Украину

9.1т
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В прошлом знаменитый боксер, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев признался, что перестал общаться с Виталием Кличко из-за Евромайдана.

Николай Валуев

Николай Валуев

Газета.ру

"Мне очень не понравилось, что происходило в Украине в 2014 году. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной для абсолютного прекращения общения с Виталием. А вы прекрасно знаете, как накручивают у них и у нас", - цитирует Валуева СЭ.

По словам российского чиновника до ситуации с коронавирусом Украина была в России темой номер один.

"Я ждал, когда они уже слезут с этого коня, но они не слезали пока не случилась история с пандемией. А сейчас вы вообще не услышите ни слова об Украине. Это лишний раз доказывает, насколько цикличны предпочтения у СМИ, сегодня такая информация подается, завтра другая. Потом еще что-нибудь вытащат на белый свет, и Соловьев или еще кто-нибудь будет это обсуждать на центральном канале. Поэтому люди не зря говорят, что хотят в этот телевизор только плевать", - подытожил Валуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валуев похвалил украинца Александра Усика за умение отвечать на острые и неудобные вопросы.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Николай Валуев Виталий Кличко
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Может Валуев забыл,чьи войска захватили Крым и воюют на Донбассе?
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2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ох и идиот!
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3
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ох и дегeнеpaт!
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3
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