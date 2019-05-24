"Новый Ломаченко или Усик": украинский боксер поставил на уши Британию

Украинский чемпион мира по боксу Александр Хижняк вызвал громадный интерес у британских журналистов.

На фоне грандиозных успехов Александра Усика и Василия Ломаченко издание Sky Sports посвятило материал нашему аматору-средневесу. СМИ решило познакомить британских любителей бокса с триумфатором мирового первенства-2017.

В статье под названием "Новый Василий Ломаченко или Александр Усик? Знакомьтесь с Александром Хижняком" журналисты предоставили боксеру возможность рассказать о себе.

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Александр Хижняк Sky Sports

"Бокс – один из самых популярных видов спорта в мире, и не секрет, что украинские боксеры признаны одними из сильнейших. У нас много чемпионов мира по различным категориям, скажем, братья Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и много других. Моя главная цель – Олимпиада 2020 года, поэтому следующий год очень важен для моей подготовки и карьеры", – в частности сказал Хижняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко был признан лучшим боксером современности в мире.

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