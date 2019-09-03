"Номер один": Ломаченко совершил трогательный поступок - видеофакт

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко после боя против британца Люка Кэмпбелла получил именные часы. Их изготовила фирма Christophe Claret.

Об именных часах "LOMA" было известно еще в мае 2019 года. Их дизайн Ломаченко представил на вечеринке в Каннах. Сами часы от Christophe Claret выполнены в сине-желтых цветах. На них изображены две золотые медали Ломаченко, которые он завоевал на Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

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И вот теперь Christophe Claret презентовали первый экземпляр самому Василию Ломаченко. Произошло это после боя против Люка Кэмпбелла, в котором победил украинец. Он защитил свои чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, а также выиграл вакантный титул по версии WBC.

Однако Ломаченко сразу же подарил часы своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко, ведь он у него "номер один".

Стоит добавить, что часы выйдут ограниченным количеством в 20 экземпляров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский чемпион вернулся на родину и попал под натиск фанатов.

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