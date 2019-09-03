Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 14:47
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Номер один": Ломаченко совершил трогательный поступок - видеофакт

740 Читать материал на украинском

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко после боя против британца Люка Кэмпбелла получил именные часы. Их изготовила фирма Christophe Claret.

Об именных часах "LOMA" было известно еще в мае 2019 года. Их дизайн Ломаченко представил на вечеринке в Каннах. Сами часы от Christophe Claret выполнены в сине-желтых цветах. На них изображены две золотые медали Ломаченко, которые он завоевал на Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

"Номер один": Ломаченко совершил трогательный поступок - видеофакт

fakty.ua

И вот теперь Christophe Claret презентовали первый экземпляр самому Василию Ломаченко. Произошло это после боя против Люка Кэмпбелла, в котором победил украинец. Он защитил свои чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, а также выиграл вакантный титул по версии WBC.

Новости
"Идет дележка": Ломаченко рассказал об отношении к россиянам

Однако Ломаченко сразу же подарил часы своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко, ведь он у него "номер один".

Стоит добавить, что часы выйдут ограниченным количеством в 20 экземпляров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский чемпион вернулся на родину и попал под натиск фанатов.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персоны
Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко
Место
Англия Лондон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...