Нокдаун года: американский супертяж от удара вылетел с ринга - опубликовано видео

Американский супертяжеловес Кассиус Чейни (16-0, 10 КО) добыл яркую победу над соотечественником Джоэлем Кодлом (8-3-2, 5 КО).

Поединок на вечере бокса на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) ознаменовался невероятным нокдауном в первом раунде.

Чейни - Кодл

Чейни - Кодл

Чейни - Кодл

Чейни - Кодл

Чейни - Кодл

Чейни - Кодл

Чейни - Кодл

В концовке стартовой трехминутке Кодл, пропустивший затяжную комбинацию Чейни, падая, вылетел за канаты в зал. Боксер проявил характер и вернулся на ринг, однако второй удар после возобновления боя стал последним. Судья прекратил избиение, присудив победу Чейни техническим нокаутом.

В сети болельщики назвали этот удар, нокдауном года.

Видео момента с другого ракурса

Для 32-летнего Чейни эта победа стала 16-й в карьере (10 нокаутом), а 29-летний Кодл потерпел третье поражение, но впервые проиграл досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский боксер добыл яркую победу на профессиональном турнире по тайскому боксу "Muay-thai Super Champ".

В первом раунде уроженец Херсона попал в нокдаун, но уже во следующем смог собраться и нанести убийственный удар по корпусу.

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