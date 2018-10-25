''Нокаутировать его'': Владимир Кличко рассказал о боях с Виталием

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко признался, что ему и его брату Виталию поступало немало предложение о проведении боя между собой. Однако боксеры сдержали обещание, данное своей маме, – никогда не драться друг с другом.

"Да, действительно были предложения о подобном бое. Об этом упоминал Дон Кинг, говоря, что есть много финансовых выгод для такого боя. Мы никогда не дрались вне ринга, лишь спарринговали. Мы любим друг друга до смерти, но когда братья спаррингуют, это очень эмоционально. Потому что нокаутировать его – это определенное соревнование. Но мы всегда заканчивали эти бои. Потому что, если есть победитель, то есть проигравший. Бокс – это спорт о том, чтобы убрать кого-то со своей дороги", – сказал Кличко в интервью Collider Live.

Братья Кличко спарринг KB

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко высказался о возобновлении карьеры, подчеркнув, что не исключает такого развития событий.