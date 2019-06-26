Нокаут на турнире MMA вошел в историю

Южнокорейский боец смешанных единоборств (MMA) Вон Джун Чою на турнире Road FC 54 победил соперника Хван Ин Су за пять секунд. Нокаут стал самым быстрым за всю историю промоушена.

Бой в средней весовой категории был рассчитан на три раунда, но завершился слишком стремительно. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) добыл 12-ю победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в ЮАР 24-летний киевлянин нокаутировал россиянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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