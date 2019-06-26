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Нокаут на турнире MMA вошел в историю

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Южнокорейский боец смешанных единоборств (MMA) Вон Джун Чою на турнире Road FC 54 победил соперника Хван Ин Су за пять секунд. Нокаут стал самым быстрым за всю историю промоушена.

Бой в средней весовой категории был рассчитан на три раунда, но завершился слишком стремительно. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости
Украинский супертяж мощным нокаутом дебютировал на профи-ринге

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) добыл 12-ю победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в ЮАР 24-летний киевлянин нокаутировал россиянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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Место
Южная Корея
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