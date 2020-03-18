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18 марта • обновлено в 22:11
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"Гречка и туалетная бумага не помогут": Усик призвал украинцев "ждать своего часа"

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Знаменитый украинский супертяжеловес Александр Усик уверен, что не стоит паниковать из-за пандемии коронавируса.

"Паника бежит вперед нас. Паника порождает панику. Зачастую, когда один паникует - девять вокруг тоже начинают паниковать. Так вот, этого паникера нужно успокоить, замотать ему рот скотчем и все. Друзья, рационально рассудите сами. Посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос: если даже не дай Бог что-то там случится, есть ли решение? Если есть - замечательно. Это не проблема, не надо паниковать. Нет решения? Все, ждите своего часа", - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

По мнению боксера туалетная бумага и гречка не помогут.

"Мы цивилизованные, мы так ведем себя красиво, мы такие толерантные, воспитанные, красиво научились говорить, но как только появляется проблема, мы все залетаем в магазины и "буцкаем" друг друга за рулон бумаги или за пакет гречки. Офигеть, как вся наша цивилизованность или толерантность сразу куда-то пропадает", – подытожил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчанин призвал для борьбы с коронавирусом "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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