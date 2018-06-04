"Несправедливо!" Российский чемпион вступился за Усика из-за боя с Гассиевым

Известный российский боксер Денис Лебедев выступил за проведение финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между Александром Усиком и Муратом Гассиевым на нейтральной территории. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе назвал несправедливым решение организовать шоу в РФ после травмы украинца.

"Я не думаю, что есть какие-то подковерные игры. Травмы присущи каждому боксеру. Да, мы можем что-то заподозрить, но наверняка утверждать не можем. Не думаю, что человек, который согласился на участие в таком турнире, даст заднюю. Давайте говорить откровенно: учитывая нынешнее противостояние между Украиной и Россией, было бы не совсем правильно проводить этот бой в РФ. Было бы справедливо провести его на нейтральной территории", – сказал Лебедев в интервью YouTube-каналу "Какой-то парень".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сделали заявление о бое Усик – Гассиев, выступив с обвинениями в адрес Виталия Кличко.