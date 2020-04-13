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13 апреля • обновлено в 17:10
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Несостоявшийся реванш Кличко против Льюиса назвали одним из самых ожидаемых боев в истории

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Издание Boxing24/7 включило реванш Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в список самых ожидаемых повторных поединков, которым так и не суждено было состояться.

"Рубка между чемпионом мира в тяжелом весе и будущим обладателем титула WBC в июне 2003 года была захватывающим зрелищем. Два гиганта обменивались сильными ударами, которые в любой момент могли закончиться нокаутом, но закончились преждевременной остановкой боя в шестом раунде из-за серьезного рассечения у Виталия Кличко. Зрители покинули арену в расстроенных чувствах, так как хотели продолжения", – написано на сайте Boxing24/7.

Виталий Кличко против Леннокса Льюиса

Виталий Кличко против Леннокса Льюиса

Sport.ua

Отметим, что перед остановкой поединка украинский боксер выигрывал по очкам.

Напомним, что в феврале 2004 года Льюис принял решение завершить карьеру, так и не приняв участие в реванше против Кличко-старшего.

Другие бои-реванши, которые также вошли в этот список, выглядят следующим образом:

1. Оскар Де Ла Хойя – Феликс Тринидад;

2. Рой Джонс – Джеймс Тони;

3. Хулио Сезар Чавес – Пернелл Уитакер;

4. Джеймс Дуглас – Майк Тайсон;

5. Шугар Рэй Леонард – Марвин Хаглер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля 2004 года Владимир Кличко потерпел самое скандальное поражение в своей карьере в поединке против Лаймона Брюстера за титул WBO.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Оскар де ла Хойя Майк Тайсон Леннокс Льюис Виталий Кличко
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