''Несет чушь'': Белью резко высказался об Усике

Британец Тони Белью твердо намерен дать настоящий бой абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику. При этом 35-летний боксер достаточно резко высказался в адрес своего оппонента.

"Плевать на вес, плевать на то, насколько Усик хорош, плевать на всю ту чушь, которую он несет. Он говорит, что в ринге становится невидимым? Плевать на это. Все это не имеет никакого значения. Важно только лишь то, чтобы 10 ноября я вернулся домой с четырьмя чемпионскими титулами. Так и собираюсь сделать", – заявил Белью в интервью Sky Sports, передает vringe.com.

Напомним, бой Усик – Белью пройдет 10 ноября в Манчестере. Украинский боксер считается явным фаворитом поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Белью пригрозил Александру Усику, пообещав ему большие проблемы в бою.