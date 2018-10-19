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''Несет чушь'': Белью резко высказался об Усике

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Британец Тони Белью твердо намерен дать настоящий бой абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику. При этом 35-летний боксер достаточно резко высказался в адрес своего оппонента.

"Плевать на вес, плевать на то, насколько Усик хорош, плевать на всю ту чушь, которую он несет. Он говорит, что в ринге становится невидимым? Плевать на это. Все это не имеет никакого значения. Важно только лишь то, чтобы 10 ноября я вернулся домой с четырьмя чемпионскими титулами. Так и собираюсь сделать", – заявил Белью в интервью Sky Sports, передает vringe.com.

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''Несет чушь'': Белью резко высказался об Усике

Напомним, бой Усик – Белью пройдет 10 ноября в Манчестере. Украинский боксер считается явным фаворитом поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Белью пригрозил Александру Усику, пообещав ему большие проблемы в бою.

Читайте все новости по теме "Усик - Белью" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Белью
Персоны
Александр УсикТони Белью
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