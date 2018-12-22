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Непобежденный украинский боксер эффектно нокаутировал соперника

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов одержал невероятную победу нокаутом над грузином Бекой Муржикнели.

Поединок средневесов проходил в Броварах в андеркарте главного боя вечера между Денисом Беринчиком и Росеки Кристобалем.

Соперник украинца сумел продержаться менее двух раундов. Со старта Митрофанов начал действовать первым номером, избивая грузина. Во второй трехминутке Муржикнели ушел в глухую защиту, и, как только начал открываться, тут же встретился с кулаком нашего спортсмена. Митрофанов дважды отправлял соперника в нокдаун и после второго грузинский боксер принял решение остановить бой.

Дмитрий Митрофанов

Дмитрий Митрофанов

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Таким образом 29-летний украинец завоевал третью победу в профессиональной карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок украинца Макса Бурсака и узбека Мухитдина Раджапбаева завершился неординарным для бокса результатом - ничьей.

Бой в средней весовой категории состоялся в андеркарте главного события вечера Беринчик - Кристобаль в Броварах.

Персона
Дмитрий Митрофанов
Место
УкраинаБровары
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