Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом. Видео

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (4-0, 4 КО) в субботу, 31 октября, победил немца Якупа Саглама (43-7, 39 КО).

Поединок на вечере бокса в Гамбурге, Германия, завершился в четвертом раунде.

28-летний Выхрист доминировал на канвасе, постоянно находил оппонента точным ударами в голову и по корпусу. После очередного избиения Саглама отказался выходить в ринг. Рефери присудил победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября Виктор нокаутировал лучшего боксера Испании Габриэля Энгуему (10-9, 6 КО) на вечере бокса Top Boxing Generation, который состоялся в Днепре.

1 августа Выхрист нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) на вечере бокса Big Boxing Night, организованного промоутерской компанией Александра Усика Usyk17 Promotion.