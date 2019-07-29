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Непобедимый украинский боксер уничтожил соперника мощным нокаутом: видеофакт

2.2т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский представитель первого среднего веса Сергей Богачук одержал очередную победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в американском Голливуде наш соотечественник разобрался с местным бойцом Фернандо Марином.

Сергей Богачук

Сергей Богачук

Tengrinews

Богачук мощно провел поединок, наносил множество ударов, в которые уже со старта поединка начал вкладываться. Американец принимал удары на себя и часто шел в размен.

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В конце второго раунда Богачук нанес несколько крайне удачных ударов, но соперник устоял на ногах. А в следующей трехминутке Сергей принялся просто избивать Марина, буквально впечатав его в канаты и вынудил рефери остановить бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий убийственным нокаутом добыл вторую победу на профессиональном ринге.

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Персона
Сергей Богачук
Место
США Голливуд
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