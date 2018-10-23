Непобедимый украинский боксер вырубил соперника: спортивные итоги 22 октября

Непобедимый украинский боксер добыл победу брутальным нокаутом, украинцы завоевали первое "золото" на "Играх непокоренных", а ВСУ под Донецком вывесили флаг "Динамо". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 22 октября.

Кроме того, полтавские футболисты выиграли миллион гривен на новый стадион, пьяный экс-игрок "Динамо" шокировал новый клуб. Наши читатели считают наиболее интересными следующие новости:

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