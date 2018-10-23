Непобедимый украинский боксер вырубил соперника: спортивные итоги 22 октября

Непобедимый украинский боксер добыл победу брутальным нокаутом, украинцы завоевали первое "золото" на "Играх непокоренных", а ВСУ под Донецком вывесили флаг "Динамо". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 22 октября.
Кроме того, полтавские футболисты выиграли миллион гривен на новый стадион, пьяный экс-игрок "Динамо" шокировал новый клуб. Наши читатели считают наиболее интересными следующие новости:
Вырубил: непобедимый украинский боксер добыл победу брутальным нокаутом - видеофакт
Украинцы завоевали первое "золото" на "Играх непокоренных"
Назло террористам: ВСУ под Донецком вывесили флаг "Динамо"
Полтавские футболисты выиграли миллион гривен на новый стадион
Уснул в раздевалке: пьяный экс-игрок "Динамо" шокировал новый клуб
"Наслаждаюсь": Роналду сделал признание об изнасиловании
Чемпионка из Украины похвасталась фантастической фигурой в купальнике
"Я знал": Хачериди объяснил, почему показал флаг Украины в Москве