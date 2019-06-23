Украинский чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) добыл 12-ю победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в ЮАР 24-летний киевлянин нокаутировал россиянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

Украинец с первых минут доминировал в ринге, раз за разом пробивая защиту сперника. В 7-м раунде у Сиренко прошел точный боковой, ктоорый потряс Бахтова. Влад кинулся добивать оппонента, но рефери остановил бой, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем крайнем бою Влад завоевал титул Международного чемпиона Германии.

16 декабря на вечере бокса в киевском КВЦ "Парковый", Сиренко в третьем раунде отправил в брутальный нокаут бразильца Марсело Насименто (18-18, 16 КО).

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