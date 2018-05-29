Непобедимый супертяжеловес отправил соперника в кошмарный нокаут

Непобедимый нигерийский боксер Эфе Аджагба(5-0, 5 КО) добыл пятую победу на профессиональном ринге.

В поединке в супертяжелом весе, 24-летний нигериец настолько удачно попал в голову Делла Лонга (5-3-2, 3 КО), что американец потерял сознания на ринге.

Отметим, что эпизод произошел на 35-й секунде первого раунда. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что 22 мая украинский полусредневес Максим Продан (14-0-1, 14 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. Из шести запланированных раундов соперник Максима не прошел и половины дистанции – наш соотечественник отправил венгра в нокаут в третьем раунде.