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Непобедимый супертяжеловес отправил соперника в кошмарный нокаут

5.8тЧитать новость на украинском

Непобедимый нигерийский боксер Эфе Аджагба(5-0, 5 КО) добыл пятую победу на профессиональном ринге.

В поединке в супертяжелом весе, 24-летний нигериец настолько удачно попал в голову Делла Лонга (5-3-2, 3 КО), что американец потерял сознания на ринге.

Отметим, что эпизод произошел на 35-й секунде первого раунда. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Непобедимый украинский боксер добыл яркую победу в 1-м раунде: видео нокаута

Напомним, что 22 мая украинский полусредневес Максим Продан (14-0-1, 14 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. Из шести запланированных раундов соперник Максима не прошел и половины дистанции – наш соотечественник отправил венгра в нокаут в третьем раунде.

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