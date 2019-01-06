Непобедимый чемпион мира ''подрался'' с известным украинским боксером

Известный украинский полусредневес Иван Голуб (15-1, 12 KO) провел спарринг против чемпиона мира WBO Деметриуса Андраде (26-0, 16 KO).

Поединок с украинцем прошел в рамках подготовки непобедимого американца к его первой защите титула. Встреча против россиянина Артура Авакова (19-2, 8 КО) запланирована на 18 января.

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Как сообщал OBOZREVATEL украинский боксер Иван Голуб в августе прошлого года завоевал титул чемпиона США по версии World Boxing Council в полусредней весовой категории. На вечере бокса в Гановере (Мериленд, США), 29-летний уроженец Горловки разобрался с 43-летним американцем Леонардо Тайнером (34-13-2, 21 КО), победив единогласным решением судей.

В январе 2018 года Голуб провел фантастический поединок против колумбийца Фиделя Монтерроса Муньоса.