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26 октября • обновлено в 18:47
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Непобедимый боксер защитил чемпионский титул и вышел с флагом Украины

1.5т Читать материал на украинском

Уроженец Новоселицы (город в Черновицкой области) Максим Продан (15-0-1, 14 КО) успешно защитил титул интернационального чемпиона IBF в полусреднем весе.

26-летний непобедимый боксер, выступающий под румынским флагом, добыл непростую победу над валлийцем Тони Диксоном (12-2, 3 КО).

Поединок в рамках боксерского вечера компании Matchroom Boxing и местного промоутера OPI Since 82 в Италии прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей. 97:93 и 98:93 в пользу Максима, и 96:94 в пользу Диксона.

После победы Продан вышел в ринг, держа в руках два флага - итальянский и украинский.

Непобедимый боксер защитил чемпионский титул и вышел с флагом Украины
Максим Продан (слева)

Максим Продан (слева)

Максим Продан (слева)

Максим Продан (слева)

Максим Продан (справа)

Максим Продан (справа)

Непобедимый боксер защитил чемпионский титул и вышел с флагом Украины
Непобедимый боксер защитил чемпионский титул и вышел с флагом Украины
Новости
Украинский боксер забил американца в чемпионском бою

В мае Продан в Милане одержал очередную победу на профессиональном ринге. Соперником экс-украинца был венгерский боксер Дьердь Мижеи-младший.

Из шести запланированных раундов соперник Максима не прошел и половины дистанции – наш бывший соотечественник отправил венгра в нокаут в третьем раунде.

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Персона
Максим Продан
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В развитых странах морды друг другу бьют негры.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Так он-же румын...
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