Непобедимый боксер защитил чемпионский титул и вышел с флагом Украины

Уроженец Новоселицы (город в Черновицкой области) Максим Продан (15-0-1, 14 КО) успешно защитил титул интернационального чемпиона IBF в полусреднем весе.
🇮🇹 Maxim Prodan defeated Tony Dixon in Lombardia, Italy— The13thRound (@BoxingHls) October 25, 2019
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26-летний непобедимый боксер, выступающий под румынским флагом, добыл непростую победу над валлийцем Тони Диксоном (12-2, 3 КО).
Поединок в рамках боксерского вечера компании Matchroom Boxing и местного промоутера OPI Since 82 в Италии прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей. 97:93 и 98:93 в пользу Максима, и 96:94 в пользу Диксона.
После победы Продан вышел в ринг, держа в руках два флага - итальянский и украинский.
Максим Продан (слева)
Максим Продан (слева)
Максим Продан (справа)
В мае Продан в Милане одержал очередную победу на профессиональном ринге. Соперником экс-украинца был венгерский боксер Дьердь Мижеи-младший.
Из шести запланированных раундов соперник Максима не прошел и половины дистанции – наш бывший соотечественник отправил венгра в нокаут в третьем раунде.
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