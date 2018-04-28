Небитый украинский боксер добыл победу нокаутом и завоевал пояс

Перспективный украинский боксер Сергей Богачук (8-0, 8 КО) добыл свою восьмую победу на профессиональном ринге. На вечере бокса в Лос-Анжелесе 22-летний уроженец Винницы досрочно вырубил Тодда Мануэля (15-15-1, 3 КО).

Украинец доминировал с первых минут, а после второго и третьего раундов рефери прерывал поединок, спрашивая о здоровье Мануэля. Бой завершился в четвертой трехминутке, когда Богачук серией ударов отправил американца на канвас, а судья засчитал победу техническим нокаутом.

Эта встреча была признана лучшей на вечере, за которую украинский боксер и получил специальный пояс. Отметим, что трансляция поединка не велась.

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Сергей Богачук соцсети

Сергей Богачук соцсети

Сергей Богачук соцсети

Сергей Богачук соцсети

Напомним, в предыдущем поединке Богачук одержал досрочную победу над другим представителем США Люсиусом Джонсоном (4-3-1, 3 КО).