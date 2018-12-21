''Не верю в это, чепуха!'' Ломаченко выступил с резким заявлением

Украинский чемпион Василий Ломаченко заявил, что категорически не верит в психологическую важность так называемой дуэли взглядов перед боями.

По словам нашего легковеса, есть бойцы, которые используют хитрые приемы, дабы избежать взгляда соперника. "Я считаю, что это вообще чепуха. Я не верю в это. Кто первый отвел взгляд, тот сломался и испугался? Я в это не верю. Есть боксеры, которые вообще в глаза тебе не смотрят", – заявил Василий на пресс-конференции в Днепре.

Василий Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Василию Ломаченко во время пресс-конференции бросил вызов один из болельщиков. Фанат пообещал нокаутировать чемпиона "одной левой".

Напомним, что Ломаченко откровенно высказался о возможности организации боя в Украине, признав невысокую вероятность такого события.

Кроме того, украинский чемпион раскрыл секрет своей невероятной физической формы. По мнению боксера, во время подготовки к боям спортсмен обязан выложиться более, чем на 100%.