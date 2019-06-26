"Не верьте": Кэмпбелл сделал неожиданное заявление о бое с Ломаченко

Британец Люк Кэмпбелл опроверг информацию Всемирного боксерского совета (WBC) об утверждении даты его боя с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

Ранее стало известно, что поединок сразу за три титула в легком весе состоится 31 августа в Великобритании, однако претендент призвал фанатов бокса дождаться какой-либо официальной информации.

"Не верьте всему, что вы читаете в социальных сетях. Бой еще не подтвержден. Продолжайте следить, настоящие новости о поединке появятся скоро", – написал Кэмпбелл на своей странице в Instagram.

Кроме пояса WBC, на кону будут стоять чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Василий Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли гонорар Василия Ломаченко за объединительный бой с Люком Кэмпбеллом.

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