''Не нравятся'': Ломаченко раскрыл свою главную тайну

Украинский боксер Василий Ломаченко сделал откровенное признание. Чемпион мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBO) выступает против ограничений.

«Мне не нравятся правила в ринге, в жизни, во время вождения, то да это. Мне нравится делать все, что я хочу. Но детям, конечно, все, что угодно, не позволяю», - признался Ломаченко во время интервью DAZN.

Напомним, что 8 декабря в Нью-Йорке Ломаченко одержал победу над Хосе Педрасой единогласным решением судей. Этот бой стал уникальным для украинца, так как он впервые в карьере объединил пояса. Из-за того, что Ломаченко не сумел завершить поединок нокаутом, в его адрес прозвучало много критики. Но друг украинца Александр Усик жестко ответил на дерзкие заявления в адрес Василия.

twitter.com/vasyllomachenko

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец бросил вызов чемпиону мира Василию Ломаченко во время пресс-конференции.