"Не думаю о бое": Усик впервые прокомментировал дебют в хевивейте

Украинец Александр Усик, который объявил о переходе в супертяжелый вес, впервые высказался о своем следующем сопернике Карлосе Такаме и подготовке к дебюту в хевивейте.

По словам нашего боксера, он ждет яркого бокса в поединке против представителя Камеруна.

Александр Усик

"Такам парень очень достойный. Он хорошо двигается, он не статичный. С такими получаются очень хорошие бои. Я не думаю об этом бое, для меня главное выполнить свою задачу. Я уже два месяца в подготовке. Сначала это была тяжелая атлетика, потом добавились, конечно, элементы бокса. Надо переработать вес. Нам нужна такая же подвижность, такой же КПД, как и в крузервейте", – сказал Усик в интервью каналу "Интер".

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Такам может быть перенесен из-за проведения 18 мая поединка американского чемпиона Деонтея Уайлдера с его соотечественником Домиником Бризилом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!