Не будет драться с Усиком: назван единственный вариант боя Джошуа

Промоутер Эдди Хирн заявил, что существует единственный вариант, при котором чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа не будет проводить поединок с украинцем Александром Усиком.

Усик - Джошуа

"Победитель боя Джошуа с Пулевым подерется с Усиком. Единственный вариант, при котором Джошуа не будет драться против Усика, если у нас получится договориться о бое с победителем реванша Уайлдер – Фьюри. На кону этого поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO, конечно, захочет защитить Усика", – сказал Хирн в интервью BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Усик может поставить под угрозу бой с Джошуа.

Напомним, что Усик проведет свой следующий бой против британца Дерека Чисоры 28 марта. С большой вероятностью поединок пройдет в Лондоне. Букмекеры уже опубликовали котировки на эту встречу.

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