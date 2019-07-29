Назван гонорар Усика за бой с Такамом

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заработает свыше миллиона долларов за первый бой в хевивейте.

Наш соотечественник вернется на ринг 12 или 19 октября в поединке против Карлоса Такама из Камеруна. По данным издания SportArena, Усик получит в качестве гонорара 1,2 млн долларов. Такам же получит забой 800 тысяч.

Дебют Александра в супертяжелом дивизионе состоится в Чикаго в мультифункциональной Wintrust Arena, которая была открыта в 2017 году и вмещает 10 387 зрителей.

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Чикаго в качестве места проведения боя был выбран в том числе и потому, что здесь традиционно активна украинская диаспора. В районе Чикаго Ukranian Village (Украинская деревня) проживает около 125 тысяч этнических украинцев, которые говорят преимущественно на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский экс-чемпион мира Тони Белью назвал главную проблему, с которой Александр Усик столкнется в супертяжелой весовой категории.

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