Назван диагноз Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) избежал перелома в бою с Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО).

Украинский боксер прошел МРТ в одной из Лос-Анджелеса.

"Его костяшка просто вывихнута, операция не требуется. Они просто поставили ее на место. Три недели в гипсе, и он будет в порядке. Мы увидим его снова в ринге, скорее всего, в сентябре", - заявил промоутер украинца Эгис Климас в интервью ESPN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь на 13 апреля успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Спустя некоторое время появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом.

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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