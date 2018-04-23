"Наследника Кличко" решили заманить в Россию

Команда российского супертяжа Александра Поветкина твердо намерена организовать в РФ бой с британским чемпионом Энтони Джошуа, выдвинув едва ли не ультиматум в его адрес. При этом промоутер "Витязя" Андрей Рябинский назвал своего подопечного одной из звезд дивизиона.

"Мы были бы довольны провести бой в Англии, так как у обоих боксеров много поклонников в Англии. Конечно, можно провести бой в России. Стадион "Лужники" недавно был реконструирован, это легендарная арена, и он способен принять бой такого масштаба. Также мы рассматриваем вариант с боем в США. Считаю, что Поветкин сейчас один из лучших тяжеловесов в мире. Бой Джошуа – Поветкин – это один из самых конкурентных поединков в этом дивизионе. Это должно произойти!" – приводит слова Рябинского "Матч ТВ".

Как сообщал "Обозреватель", промотер Джошуа Эдди Хирн жестко высказался по поводу возможности проведения боя с Поветкиным в России.