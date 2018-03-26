"Накачали": "пособники Путина" устроили подставу знаменитому боксеру

Австралийский супертяжеловес Лукас Браун не сомневается, что во время пребывания в Грозном ему подбросили допинг. В 2016 году боксер победил нокаутом узбека Руслана Чагаева, однако уже через неделю стало известно о положительной допинг-пробе победителя.

По словам Брауна, он был откровенно шокирован этой информацией, так как никогда не принимал запрещенных препаратов. Австралиец выразил уверенность в том, что допинг попал в его организм после банкета, который был организован главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Ясно, что я ничего не принимал, это была бы полная глупость. Это препарат для бодибилдеров, который они используют для похудения и должны применять постоянно в течение определенного времени. Если его использовать мне, одна доза ничего не изменит. Я уже взвешивался, так что я не пытаюсь похудеть, к тому же я тяжеловес. Пособники Путина накачали мой стейк, чтобы я провалил тест на допинг", – сказал Браун в интервью The Times.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Лукас Браун проиграл брутальным нокаутом британскому супертяжу Диллиану Уайту.