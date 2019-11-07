Чемпион мира IBF и WBA Найоя Иноуэ (19-0, 16 КО) во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии победил филиппинца Нонито Донэйра (40-6, 26 КО) и стал обладателем Кубка Мохаммеда Али.

Найоя Иноуэ

Финальная встреча в легчайшем весе состоялась в Сайтаме, Япония, и завершилась единогласным решением судей 116:111, 117:109, 114:113.

Поединок прошел на сумасшедших скоростях, где оба боксера раз за разом выдавали убойные серии. Со второго раунда японец боксировал с кровавым рассечением над правым глазом, но в 10-й трехминутке смог отправить 36-летнего оппонента в нокдаун.

Найоя Иноуэ

Найоя Иноуэ

Найоя Иноуэ

Напомним, что в июле прошлого года украинский боксер Александр Усик (15-0, 11 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). Усик стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring.

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