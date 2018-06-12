Мышление машины: в Британии восхитились Ломаченко

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008) в полутяжелом весе британец Тони Джефрис назвал украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 KO) величайшим бойцом своего поколения.

Новости Легенда бокса бросил вызов Ломаченко

"Я сожалею о том, что пропустил один бой. Это был поединок Василия Ломаченко в олимпийском финале в Пекине, после того, как я был выбит из турнира", - цитирует Джефриса boxingnewsonline.

По словам англичанина, в процессе подготовки нашего соотечественника к бою, он увидел нечто особенное, чего не делает ни один другой боксер.

"Сегодня Ломаченко - лучший боец pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории). На YouTube есть документальный фильм, где он начинает под водой, чтобы затаить дыхание. Это действительно показало мне то, чего я никогда раньше не видел, как боец - мышление машины", - сказал Джефрис.

Напомним, сейчас Ломаченко восстанавливается после перенесенной на правом плече операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василием не перестают восхищаться.