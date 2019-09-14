"Мне плохо": появились подробности смерти российского боксера

Тренер российского боксера Андрея Молоканова, трагически скончавшегося накануне, рассказал подробности происшествия. Сергей Михайлов уверяет, что делали все для реанимации спортсмена.

Андрей Молоканов (слева)

"Внезапно Андрей опустился на колени со словами "Мне плохо". Спустя несколько секунд он потерял сознание. Мы попытались вернуть его в чувство - давали нашатырь, делали массаж сердца и, конечно, вызвали скорую помощь. Увы, ни мы, ни прибывшие врачи спасти его не смогли. Позже причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Для нас, для боксерской среды это большая невосполнимая потеря", - цитирует Михайлова пресс-служба Федерации бокса Ульяновской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 июля известный российский боксер Максим Дадашев потерпел поражение от пуэрториканца Субриэля Матиаса после того, как тренер россиянина отказался выпускать подопечного на 12-й раунд.

Сразу после поединка 28-летний Максим был доставлен в госпиталь, где ему сделали операцию по трепанации черепа и ввели в медикаментозную кому.

23 июля Дадашев умер в Мэриленде, не приходя в сознание.

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